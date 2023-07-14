Кличко заявил о готовности стать президентом Украины Мэр Киева Кличко заявил, что готов баллотироваться в президенты, но говорить об этом рано

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он готов баллотироваться на пост президента Украины, однако говорить об этом пока рано. По мнению градоначальника, тема выборов на высший государственный пост будет актуальна только после окончания боевых действий в стране. Слова Кличко приводит издание «Левый берег».

Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все. <...> Будут президентские выборы — будем об этом говорить, — заявил политик, отвечая на вопрос, хочет ли он стать президентом Украины.

Также Кличко указал, что анонсировать в настоящее время планы снова занять пост мэра Киева «будет большой глупостью».

В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании BBC сообщил о том, что президентские выборы в стране могут пройти только по окончании боевых действий. Сейчас на Украине введено военное положение, во время которого, согласно законодательству, выборы проводить нельзя.

Ранее сообщалось, что Виталию Кличко и начальнику городской военной администрации Сергею Попко объявят выговор за ненадлежащее содержание бомбоубежищ в столице Украины. Также к дисциплинарной ответственности привлекут и глав нескольких администраций, под чьей ответственностью находилось содержание укрытий.