Киевляне усыпали цветами Вечный огонь в парке Славы

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Киева с самого утра беспрерывно несут цветы к Вечному огню, находящему в парке Славы, сообщает украинское издание «Страна.ua». На монументе также заметили венок от президента Украины Владимира Зеленского.

На опубликованных кадрах видно, что цветы лежат не только у Вечного огня, но и у каждой плиты, где увековечены имена солдат. На месте дежурят сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина впервые с момента обретения независимости не будет официально отмечать День Победы 9 мая. В июне прошлого года президент страны Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник переносится на 8 мая.

Таким образом, праздник переименовали в День памяти и победы над нацизмом. В то же время 9 мая стало Днем Европы, потеряв статус выходного дня. Соответствующая инициатива поступила от Зеленского, он анонсировал нововведения в обращении к украинцам 8 мая 2023 года. Украинский лидер объяснил соответствующий шаг тем, что «именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта».