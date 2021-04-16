Киев заявил об ответе на задержание украинского консула

https://static.news.ru/photo/88450228-9f53-11eb-bbaf-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine/facebook.com

Киев готовит ответ относительно российских дипломатов после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины по имени Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев рассматривает произошедшее как враждебные действия со стороны России. По его словам, уже готовятся ответные меры в отношении российских дипломатов. Также он сказал, что задержание консула является очередной провокацией.

В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов, — цитирует Енина агентство УНН.

Как ранее передавал NEWS.ru, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к государственной власти и органам местного самоуправления. Он призвал их не сеять панику из-за действий РФ на границе со страной и не создавать незаконные вооружённые формирования, говорится в Facebook-аккаунте Генштаба ВС Украины.