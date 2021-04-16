Главком ВС Украины призвал не сеять панику в стране из-за действий РФ

https://static.news.ru/photo/a0899754-9f49-11eb-830c-96000091f725_660.jpg Руслан Хомчак Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook.com

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к государственной власти и органам местного самоуправления. Он призвал их не сеять панику из-за действий РФ на границе со страной и не создавать незаконные вооружённые формирования, говорится в Facebook-аккаунте Генштаба ВС Украины.

Прошу <...> не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определённых законом военизированных формирований, — говорится в сообщении.

По словам Хомчака, Россия может использовать последнее в свою пользу. Он заявил, что перемещение войск РФ вдоль границы с Украиной может быть «очередной попыткой» испытать власти страны «на прочность». Так глава ВС Украины отреагировал на сообщения мэров нескольких городов собрать горожан в отряды «в случае полномасштабного вторжения».

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что выразил обеспокоенность «военной активностью» РФ вокруг Украины. Он также рассказал, что призывал Путина воздержаться от эскалации по Украине.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби призвал РФ быть более открытой в действиях на границе с Украиной и не нагнетать ситуацию в регионе. В последнее время страны Запада регулярно заявляют, что обеспокоены «военной активностью России» возле границ с Украиной.

Тем не менее в Кремле отмечают, что войска нашей страны перемещаются только по её территории и действуют по своему усмотрению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас происходит определённая девальвация высказываний Запада о «российской агрессии», писал NEWS.ru.