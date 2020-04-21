Киев сохранил передовые позиции в рейтинге городов с самым грязным воздухом

https://static.news.ru/photo/61ce6a2c-6f06-11ea-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская столица поднялась в антирейтинге городов мира с самым грязным воздухом. Если несколько дней назад она была на шестой строчке, то теперь — на четвёртой.

По данным сервиса QIAir, выше Киева в списке только Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам), передаёт ТАСС.

Впрочем, этот рейтинг — достаточно «живой». Данные в нём обновляются по несколько раз в сутки. Так, вечером 16 апреля степень загрязнения воздуха в столице Украины характеризовалась отметкой «опасно». Днём 19 апреля Киев опустился на десятое место, а вечером поднялся на первое с оценкой загрязнения как «очень вредного для здоровья».

Причиной сильного загрязнения воздуха в украинской столице стали многочисленные пожары в Чернобыльской зоне, где до сих пор продолжается тушение очагов возгорания.

Как писал NEWS.ru, у личного состава служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания, не имеется превышения содержания 137Сs (радиоцезия). Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Ранее представители Госслужбы Украины по ЧС рассказали, что спасатели на некоторых участках в Чернобыльской зоне сталкиваются с повышенным радиационным загрязнением.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля после поджога мусора и травы жителем Киевской области.