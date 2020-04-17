Спасатели в ЧАЭС сталкиваются с повышенным радиационным фоном

Глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечёткин доложил, что спасателям приходится работать на отдельных участках Чернобыльской зоны с повышенным радиационным загрязнением. Они ликвидируют последствия пожара от пала сухой травы.
Радиологи зоны отчуждения, химики-дозиметристы ГСЧС путём сверки и расчётов по определённым формулам говорят о том, сколько по времени спасатели могут работать в том или ином районе, — пояснил он.
При этом он подчеркнул, что радиационный фон в Киевской области и Киеве не превышает допустимых норм.
Возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения произошло 4 апреля 2020 года. Украинские власти считают, что поджог могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор ради забавы.
13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для отработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.
14 апреля возгорание
Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.
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