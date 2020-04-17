Спасатели в ЧАЭС сталкиваются с повышенным радиационным фоном

https://static.news.ru/photo/ca50bef6-80c7-11ea-bbe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Liubimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечёткин доложил, что спасателям приходится работать на отдельных участках Чернобыльской зоны с повышенным радиационным загрязнением. Они ликвидируют последствия пожара от пала сухой травы.

Радиологи зоны отчуждения, химики-дозиметристы ГСЧС путём сверки и расчётов по определённым формулам говорят о том, сколько по времени спасатели могут работать в том или ином районе, — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что радиационный фон в Киевской области и Киеве не превышает допустимых норм.

Возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения произошло 4 апреля 2020 года. Украинские власти считают, что поджог могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор ради забавы.

13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что возгорание хранилищ для отработанного ядерного топлива полностью исключено, поскольку они сделаны из несгораемых конструкций.

14 апреля возгорание ликвидировали . По словам президента Украины Владимира Зеленского, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не повлиял на экологическую ситуацию в столице. Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы, писал NEWS.ru.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.