Работающие в Чернобыле пожарные не подверглись заражению радиацией

https://static.news.ru/photo/fac3fdae-815e-11ea-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Личный состав служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания на территории Чернобыльской зоны, не имеет превышений содержания 137Сs радиоцезия. Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

По состоянию на 08:00 18.04.2020 проверено 658 человек. Превышений содержания 137Cs в организме личного состава не обнаружено, — говорится сообщении пресс-службы агентства.

Представители Госслужбы Украины по ЧС рассказали, что спасатели на некоторых участках в Чернобыльской зоне сталкиваются с повышенным радиационным загрязнением.

NEWS.ru писал, что смог от лесных пожаров из Чернобыльской зоны отчуждения постепенно смещается от Киева на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля 2020-го года после поджога мусора и травы жителем Киевской области. Он признался, что устроил ЧП ради забавы.