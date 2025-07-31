Киев предупредил украинских военных о риске остаться без зарплат Шмыгаль: бойцы ВСУ могут не получить зарплаты в августе из-за задержки бюджета

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о возможной задержке выплат военнослужащим уже в августе, если Верховная рада не примет изменения в бюджет, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его словам, без увеличения расходов на оборону зарплаты военным вовремя выплачены не будут.

16 июля Верховная рада поддержала в первом чтении поправки в бюджет, предусматривающие дополнительные 400 млрд гривен (784 млрд рублей) на нужды армии. Как отметил депутат Ярослав Железняк, правительство уже одобрило эти изменения.

Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению, — передает Гончаренко слова Шмыгаля в Раде.

Он добавил, что законопроект получил поддержку бюджетного комитета и будет рассмотрен парламентом 31 июля. Глава комитета Роксолана Пидласа уточнила, что парламент не сможет вернуться к ранее принятому проекту. Вместо этого депутаты зарегистрировали новый законопроект, который касается исключительно увеличения оборонных расходов.

Ранее Шмыгаль заявил, что число случаев принудительной мобилизации на Украине может достигать трех тысяч в месяц. По его словам, скандальные инциденты занимают лишь около 10% от общего количества мобилизованных.

При этом, согласно данным The New York Times, правительство Украины с мая ежемесячно призывает около 30 тысяч человек. Таким образом, слова Шмыгаля указывают на то, что каждый месяц насильно мобилизуют порядка трех тысяч украинцев, или же около 100 человек в день.