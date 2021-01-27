Киев попросил Интерпол найти летающие в Крым самолёты

https://static.news.ru/photo/cce940e0-60a8-11eb-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма направило в местное отделение Интерпола запрос о поиске самолётов, которые совершают полёты в Крым и тем самым нарушают законодательство страны о порядке въезда и выезда с полуострова.

Ведомство также попросило Интерпол внести в базу международного розыска 109 самолётов, на которые ранее был наложен арест за подобное нарушение. Кроме того, в прокуратуре заявили, что арест наложен ещё на 81 воздушное судно.

С целью выполнения арестов Киев направил в иностранные государства запросы о международной правовой помощи, сообщается на сайте прокуратуры.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года. После этого украинские власти, продолжая считать полуостров своей территорией, объявили о закрытии воздушного пространства над ним. С тех пор авиарейсы туда расцениваются Киевом как нарушение правил международных полётов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины ввели санкции сроком на три года в отношении российских авиакомпаний за полёты в Крым.