В Киеве подтвердили получение зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Aspide Глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВСУ получили ЗРК NASAMS и Aspide

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Apside. По его словам, поступившее в распоряжение ВСУ оружие обеспечит безопасность воздушного пространства Украины. Резников в Twitter поблагодарил Норвегию, Испанию и США за поставки.

Это оружие значительно укрепит армию Украины и сделает наше небо более безопасным. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США, — написал Резников.

Ранее гендиректор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес рассказал, что США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS. По его словам, передача военной техники американскому правительству была осуществлена две недели назад. В настоящее время идет развертывание комплексов на территории Украины.

Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ранее заявил, что Осло продолжит поставки вооружений Киеву. Дипломат отметил, что власти Украины действуют в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Осло поставляет Киеву оружие из-за специальной операции России.