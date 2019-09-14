https://static.news.ru/photo/8635f8bc-d703-11e9-9f1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев не предоставит полную амнистию участникам конфликта в Донбассе на переговорах о выполнении Минских соглашений, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия, — цитирует дипломата ТАСС .

Он добавил, что власти Незалежной не станут менять конституцию по поводу предоставления особого статуса Донбассу, так как данный процесс регулируется проходящей в стране реформой децентрализации.

Ранее News.ru сообщал, что специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает нецелесообразным изменение формата Минских соглашений.