Киев намерен послать в окопы тысячи заключенных Депутат Костенко: Киев может мобилизовать до 10 тысяч осужденных

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

На Украине могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, заявил местному радио «Новое время» депутат Верховной рады Роман Костенко. Однако, уточнил он, при нынешних потребностях ВСУ «это ничто». Народный избранник напомнил, что Киев уже проводил аналогичные мероприятия в начале конфликта, поэтому знает как это делать.

Не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительным, мы можем надеяться не больше чем на 10 тысяч военнообязанных, — отметил он.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла закон о мобилизации заключенных в первом чтении. Принимать на службу, по его словам, собираются только тех, кто осужден за нетяжкие преступления.

Тем временем в Службе внешней разведки России заявили, что США планируют отправить в зону военных действий на Украине настоящих тюремных головорезов. Это представители мексиканских и колумбийских наркокартелей в количестве до нескольких сотен. Отмечается, что первая партия завербованных в американских тюрьмах заключенных может отправиться в зону СВО уже этим летом.

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской пояснил, что США могли бы отправить на Украину до 100 тысяч заключенных в качестве потенциальных бойцов. Однако латиноамериканцы не любят «гринго», поэтому из 80–90 тысяч согласятся на предложение американских властей максимум 10–12 тысяч. Однако, считает эксперт, в реальности не наберется и этого, поэтому Вашингтон сможет собрать максимум несколько сотен человек.