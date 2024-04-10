Раскрыто число тюремных головорезов из США, готовых вступить в ВСУ Политолог Лидовской: США могут отправить на Украину до 100 тысяч заключенных

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США могут отправить на Украину до 100 тысяч заключенных в качестве потенциальных бойцов, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Однако, считает он, латиноамериканцы не полетят на Украину без разрешения главарей наркокартелей.

Эксперт приводит статистику. В американских тюрьмах сидят 1,75 млн заключенных. Из них примерно 75% — мужчины от 18 до 50 лет (1,3 млн). Латиноамериканцев из них — 23% (300 тысяч). За наркотики и тяжкие преступления (убийства, изнасилования) из них сидит треть — около 100 тысяч. 15–20% — это граждане США, которых Вашингтон не отправит на Украину. Остальные 80 тысяч — нелегальные мигранты.

Вот их в теории могут отправить на Украину. 80–90 тысяч заключенных. Но есть сложность — эти латиноамериканцы не полетят на Украину без разрешения главарей наркокартелей. С последними Белому дому придется договариваться, а это огромные деньги. Наркокартели ничего бесплатно не делают, а у США печатный станок и так работает на пределе, — говорит Лидовской.

Он добавляет, что латиноамериканцы не любят «гринго» и поэтому из 80–90 тысяч согласятся на предложение США максимум 10–12 тысяч. Однако, считает эксперт, в реальности не наберется и этого, поэтому собрать Штаты смогут максимум несколько сотен человек.

Подготовка у участников латиноамериканских организованных преступных группировок, включая наркокартели, конечно, выше, чем у обычного человека, они умеют держать в руках оружие, среди них есть убийцы, головорезы, насильники. Но они не подойдут для украинского конфликта. Одно дело устроить перестрелку с полицией в Мексике, другое — линия фронта и встреча с очень хорошо подготовленными военными, — объясняет Лидовской.

Накануне в Службе внешней разведки России сообщили, что власти США планируют отправить в зону боевых действий на Украине несколько сотен представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей, завербованных в американских тюрьмах. Отмечается, что первая партия головорезов может быть командирована уже этим летом.