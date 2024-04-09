США задумали забросить на Украину «головорезов» из американских тюрем СВР: США планируют забросить на Украину завербованных в тюрьмах «головорезов»

Несколько сотен представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей, завербованных в американских тюрьмах, власти США планируют отправить в зону боевых действий на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки России. Отмечается, что первая партия «головорезов» может быть отправлена в «командировку» уже этим летом.

Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, — сообщили в ведомстве.

По данным разведки, заключенным пообещали полную амнистию. В случае успеха «операции», программу набора могут расширить за счет преступников из других стран, где отмечается сложная криминогенная ситуация.

Ранее The Washington Post сообщил, что перспективы Вооруженных сил Украины выглядят мрачными на фоне проблем с помощью от США и российских успехов. Российские войска уже в этом году могут пробиться через редеющие линии украинской обороны и задержка с выделением помощи США «уменьшает шансы позитивного итога конфликта», считают авторы публикации.

Тем временем британский полковник в отставке Глен Грант отмечает, что Британия вынуждена будет вслед за Францией отправить на Украину войска, если на подобные меры пойдет Париж. По его словам, Соединенное Королевство теряет позиции на международной арене и в случае отказа отправить войска на Украину «падет как государство».