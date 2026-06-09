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09 июня 2026 в 12:36

«Какой позор»: подарок Макрона Украине вызвал скандал во Франции

Политик Филиппо назвал позором участие украинских военных в параде в Париже

Эмманюэль Макрон Эмманюэль Макрон Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Решение президента Франции Эммануэля Макрона привлечь украинских военных к участию в параде в Париже стало позором, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Он напомнил, что совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая только что прославляла нацистов! — написал Филиппо.

Так политик прокомментировал новость о том, что украинские пилоты будут задействованы в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии. Это главный национальный праздник во Франции. Торжества традиционно проходят 14 июля.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не принял решения о возможном лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. Как сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич, решение будет принято позднее.

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