Кадыров заявил о завершении зачистки на заводе Knauf в Соледаре Кадыров заявил о завершении зачистки завода Knauf в Соледаре от «бандеровских элементов»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о том, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от «бандеровских элементов». Он назвал это «прекрасным достижением» бойцов спецназа «Ахмат».

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР взяли под контроль завод «Кнауф» в Соледаре. <...> И.о. командира спецназа «Ахмат» Ахмед «Комбат» Сайдарханов докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов, — сообщил Кадыров.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что территория завода «КНАУФ-Гипс» в Соледаре перешла под контроль Народной милиции ЛНР. Он подчеркнул, что столкновения теперь идут на прилегающих улицах города, территорию завода контролируют подразделения шестого казачьего полка народной милиции ЛНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в посёлке Пески под Донецком российскими силами на данный момент проводится «дозачистка» от остатков ВСУ. Он отметил, что населённый пункт было сложно взять, однако союзные силы справились с задачей, а основные подразделения ВСУ бежали, бросив амуницию и тела своих «побратымив».