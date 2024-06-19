Итальянец проработал девять дней за три года и получил €40 тысяч

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В Италии раскрыли аферу жителя южной провинции Реджо-Калабрия, который предоставлял фальшивые справки о болезни, проработав за три года только девять дней, сообщили в Фингвардии страны. Он «трудился» в трех учебных заведениях провинции Порденоне и обманным путем получил €40 тысяч.

Отмечается, что мужчина устраивался на работу в школу и после трех проработанных дней предоставлял медицинскую справку о болезни от врачей-сообщников. В итоге до конца года он присылал работодателям документы о продлении больничного, благодаря чему сохранял 100% положенных выплат и избегал налоговых проверок.

При этом находясь дома, он работал брокером по долгосрочной аренде автомобилей и путешествовал по Италии и за рубежом. При обыске у него дома были изъяты €300 тысяч наличными.

Ранее в Индии полиция задержала мужчину, который притворялся женщиной и вытягивал деньги из мужчин. Отмечается, что у одной из жертв он украл около 70 тысяч рупий. Мошенником оказался 22-летний Ашу Мехра. У него было несколько фейковых аккаунтов в соцсетях, с которых он под видом девушек знакомился с мужчинами. Он также пытался вытягивать у жертв деньги, фабрикую несчастные случаи, при этом для правдоподобности говорил с мужчинами женским голосом.