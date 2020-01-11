https://static.news.ru/photo/6bc8fd74-3565-11ea-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Луиджи Ди Майо Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил ввести в Ливию миротворцев из ЕС. Он также напомнил о модели урегулирования конфликта в Ливане.

Почему бы и нет? Это был бы единственный способ остановить внешние вмешательства, расправу над невинными мирными жителями и дать Евросоюзу возможность говорить в один голос, — цитирует политика газета La Stampa.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что режимы прекращения огня в Ливии и на территории зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии в целом соблюдаются. Однако сегодня вечером, 12 января, стало известно о том, что ЛНА сбила турецкий беспилотник со снарядами для миномётов.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин провёл переговоры с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Политики обсудили ситуацию в Ливии. Также Конте высоко оценил российско-турецкие договорённости, достигнутые 8 января в Стамбуле.