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Депутат абхазского парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания заявляет, что готов к переговорам с Раулем Хаджимбой при условии, что от президента поступят конкретные предложения по нормализации политической ситуации в республике.

Мы слышали заявления о том, что Рауль Хаджимба готов к диалогу. Если с его стороны будут конкретные предложения, то я готов отреагировать на них. Если власти не пойдут на переговоры...