Министерство национальной обороны Турции сообщило, что режимы прекращения огня в Ливии и на территории зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии в целом соблюдаются. Перемирие было введено по инициативе России и Турции.
Введённые в двух регионах перемирия являются важным шагом для установления мира и стабильности. С момента объявления режима прекращения огня стороны стараются соблюдать перемирие. За исключением одного-двух случаев ситуация остаётся спокойной, — отмечается в коммюнике.
9 января президенты России и Турции встретились в Стамбуле. Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня.
12 января стороны уже начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Ранее фельдмаршал Халиф Хафтар обещал «жёсткий ответ», если правительство Фаиза Сараджа нарушит перемирие, писал NEWS.ru.
В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара.
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