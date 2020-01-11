https://static.news.ru/photo/83914db6-350c-11ea-b443-fa163e074e61_660.jpg Фаиз Сарадж Фото: Valerio Portelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа объявило о прекращении огня в рамках предложенной РФ и Турцией инициативы.

В ответ на призыв президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина глава президентского совета и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с полуночи 12 января, — говорится в заявлении столичного кабмина, которое приводит информационный портал «Аль-Васат».

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара также заявила о согласии остановить боевые действия. Как указал её официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари, сторона объявляет о прекращении огня с 00:01 12 января. Он пообещал «жёсткий ответ», если ПНС нарушит перемирие.

Стороны уже начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это ПНС Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.

9 января президенты России и Турции встретились в Стамбуле. От двух лидеров ожидали, главным образом, серьёзных договорённостей по Ливии, куда турецкое руководство неоднократно грозило отправить свои силы — для поддержки ПНС. Свои угрозы Эрдоган подкреплял кивками в сторону России, которая, по его оценкам, давно использует в Ливии частные военные компании (ЧВК). В итоге Путин и Эрдоган подписали совместное заявление, в котором призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки „на земле“ и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров».

Ранее проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил NEWS.ru, что Эрдоган не заинтересован в эскалации ливийского конфликта.