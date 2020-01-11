https://static.news.ru/photo/34f0bd5c-3559-11ea-95cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/dpa/Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила об уничтожении турецкого беспилотника. Он нёс на себе два снаряда для миномётов.

Турецкий беспилотник противника, перевозивший снаряды для миномётов, был сбит. Это является нарушением перемирия. Он был сбит ротой мученика Абдаллы аль-Утайри, — цитирует РИА Новости представителей армии маршала Хафтара.

Сообщается, что ЛНА и ПНС ранее договорились о прекращении боевых действий на западе Ливии. Договорённость должна была вступить в силу с 12 января 2019 года 0:00 по местному времени.

Как писал NEWS.ru ранее, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии. Российский лидер также заявил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами.