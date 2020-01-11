Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса. В этой связи Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договорённости, достигнутые 8 января в Стамбуле, — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Кремля.
Отмечается особая важность соблюдения сторонами режима прекращения огня. Его объявили 12 января. Италия и Россия выразили готовность содействовать организации международной конференции по Ливии.
NEWS.ru сообщал ранее, что Путин заявил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами в Ливии, после того как будет прекращён огонь.
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