https://static.news.ru/photo/7f4745ba-3554-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Cosimo Martemucci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса. В этой связи Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договорённости, достигнутые 8 января в Стамбуле, — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Кремля.

Отмечается особая важность соблюдения сторонами режима прекращения огня. Его объявили 12 января. Италия и Россия выразили готовность содействовать организации международной конференции по Ливии.

NEWS.ru сообщал ранее, что Путин заявил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами в Ливии, после того как будет прекращён огонь.