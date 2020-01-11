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В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые длились более 3,5 часа. Во время пресс-конференции Меркель назвала состоявшуюся беседу обстоятельной.

Беседа была обстоятельной, — заявила Меркель. Она также подчеркнула, что, несмотря на санкции, у ФРГ и России продолжаются интенсивные контакты в сфере науки и медицины. И граждане двух стран по-прежнему...