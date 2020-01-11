Президент России Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами в Ливии, после того как будет прекращён огонь.
Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов, как мы и призвали с президентом Турции, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия, — цитирует российского лидера «Интерфакс».
Также Путин поддержал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении под эгидой ООН конференции в Берлине.
Мы могли бы положить начало постепенному мирному урегулированию в Ливии политическими средствами, — подытожил Путин.
Соответствующие заявления президент России сделал после завершения переговоров с Меркель. NEWS.ru сообщал, что они длились более трёх с половиной часов. Лидер Германии назвала их основательными.
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