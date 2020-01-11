Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами в Ливии, после того как будет прекращён огонь. 

Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов, как мы и призвали с президентом Турции, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия, — цитирует российского лидера «Интерфакс».

Также Путин поддержал инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении под эгидой ООН конференции в Берлине. 

Мы могли бы положить начало постепенному мирному урегулированию в Ливии политическими средствами, — подытожил Путин.

Соответствующие заявления президент России сделал после завершения переговоров с Меркель. NEWS.ru сообщал, что они длились более трёх с половиной часов. Лидер Германии назвала их основательными. 

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