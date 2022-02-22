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Европа

Италия откроет границы для российских туристов с 1 марта

23:57, 23 февраля 2022
Италия откроет границы для российских туристов с 1 марта Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Италия отменяет карантин для прибывающих в страну российских туристов с 1 марта. В стране убрали список разделённых по ограничениям на въезд граждан неевропейских стран, сообщает РИА Новости.

Россияне могут приезжать, потому что список стран по факту больше не существует. Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для похода, например, в ресторан или музей, — пояснил собеседник агентства в правительстве страны.

Минздрав Италии принял распоряжение, согласно которому «неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и прибывающие из Европы».

Ранее стало известно, что случаи карантина для российских путешественников в Дубае, о которых всё чаще сообщают в туристических группах в соцсетях, вызваны стремлением Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) к безопасности, рассказал АБН основатель агрегатора «Купибилет.ру» Сергей Пирожников. Он несколько лет живёт в Дубае и не видит в происходящем предвзятости к россиянам.

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