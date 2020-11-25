Источник: у Польши есть запись разговора Качиньского с братом перед смертью

https://static.news.ru/photo/adea50c2-2f29-11eb-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Один из участников расследования крушения польского Ту-154 под Смоленском, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, подтвердил, что у Варшавы есть стенограмма его разговора с братом Ярославом за несколько минут до авиакатастрофы.

О том, что этот разговор состоялся, написали польские СМИ. По их данным, Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели. В разговоре, как утверждали журналисты, «затрагивался один из аспектов осуществления полёта», а сама стенограмма включена в материалы польского уголовного дела.

Анонимный источник уточнил, что разговор состоялся «незадолго до того, как самолёт разбился при посадке в Смоленске».

У нас в материалах дела была запись разговора Леха Качиньского и Ярослава Качиньского. Они говорили по спутниковой связи, — рассказал собеседник РИА Новости.

При этом инсайдер, принимающий участие в расследовании, отказался обсуждать содержание разговора, так как «опасается за свою судьбу».

Вы же знаете, что лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский фактически руководит Польшей? И это больная для него тема, — сказал он.

До этого судья Войчех Лончевский, который возобновил расследование по этой катастрофе, утверждает, что если бы эта стенограмма была обнародована, то общественность «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». Судья при этом утверждает, что об этой записи он узнал «из совершенно секретных материалов» и она позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский». Потом, как считает Лончевский, эти документы случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента они не предавались огласке.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с женой.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Варшаву запрос о предоставлении записи разговора бывшего президента Польши Леха Качиньского с братом за несколько минут до авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Данный запрос был направлен в Минюст Польши после того, как польские СМИ сообщили о том, что погибший президент страны и его брат Ярослав Качиньский разговаривали по телефону за несколько минут до авиакатастрофы. По данным СМИ, во время разговора Лех Качиньский обсуждал с братом «один из аспектов осуществления полёта», сообщал NEWS.ru.