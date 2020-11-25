РФ запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом

https://static.news.ru/photo/d239a0d8-2f13-11eb-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ направила в Варшаву запрос о предоставлении записи разговора бывшего президента Польши Леха Качиньского с братом за несколько минут до авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.

Данный запрос был направлен в Минюст Польши после того, как польские СМИ сообщили о том, что погибший президент страны и его брат Ярослав Качиньский разговаривали по телефону за несколько минут до авиакатастрофы. По данным СМИ, во время разговора Лех Качиньский обсуждал с братом «один из аспектов осуществления полёта».

С учётом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора, — сообщает Генпрокуратура РФ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Россия придерживается своей версии причин катастрофы, исключая вину российских диспетчеров в случившемся. Отмечается, что все собранные российским следствием факты указывают на то, что борт с президентом Польши на борту разбился из-за ошибок экипажа воздушного судна.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ призвали Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу катастрофы десятилетней давности. С таким заявлением официальный представитель министерства Мария Захарова выступила после того, как польская прокуратура потребовала заочно арестовать и объявить в международный розыск троих диспетчеров, дежуривших в аэропорту в день ЧП.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.