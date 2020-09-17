МИД РФ призвал Польшу прекратить травлю российских диспетчеров

https://static.news.ru/photo/a3d2c9f2-f8ec-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация призывает Польшу прекратить спектакль и травлю российских диспетчеров по делу катастрофы десятилетней давности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идёт о крушении под Смоленском в 2010 году борта с первыми лицами польского государства.

Сегодня следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту в день ЧП. Если суд решит арестовать россиян, то они будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдать их польским властям.

Выступая на брифинге, Захарова напомнила, что причины катастрофы были выяснены ещё 2011 году. Они отражены в отчёте Международного авиационного комитета, с выводами которого тогда соглашалась польская сторона. Однако теперь Варашавой, по словам дипломата, «настойчиво раскручивается конспирологическая версия».

Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию. Мы призываем партнёров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан, — подчеркнула она.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Они летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Расследованием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России было установлено, что все системы самолёта до столкновения с землёй работали нормально, из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чём экипаж рейса 101 был извещён. В окончательном отчёте расследования МАК назвал причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолёта и психологическое давление на него.

Как писал NEWS.ru, в Генеральной прокуратуре Польши сообщили российским журналистам имена авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта.