Испанские гвардейцы задержали россиянина по подозрению в подделке лекарств

https://static.news.ru/photo/9f1b427c-baf8-11ea-b141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин России задержан силами Гражданской гвардии Испании по подозрению в подделке лекарств, следует из сообщения организации.

Согласно представленным данным, россиянин создал лабораторию прямо у себя дома и начал производить «лекарства», якобы лечащие рак. Известно, что 59-летний задержанный с инициалами V.S. попал руки гвардейцев в комарке Овьедо (автономное сообщество Астурия). Расследование также ведётся в отношении двух женщин — одна из них работала на пару с задержанным.

В конце 2019 года в Гражданскую гвардию Испании поступило заявление от мужчины, который непосредственно сотрудничал с компанией. Известно, что компания работала с аминокислотами, применяемыми в сельском хозяйстве. Поставки осуществлялись как в Россию, так и на Украину и другие страны Восточной Европы. Напарник обвинил мужчину в том, что тот не работает и перестал выходить на связь.

Следствие установило, что россиянин производил поддельные лекарства из добавок, использующихся в сельском хозяйстве, без какого-либо разрешения. Распространение товара осуществлялось под марками существующих фирм. В результате обыска в доме подозреваемого были обнаружены минеральные, кормовые добавки, биоудобрения и семь тысяч евро наличных.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мадриде впервые за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.