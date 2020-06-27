В Мадриде впервые за сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/80603318-b947-11ea-ad41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

За прошедшие сутки в Мадриде ни один человек не умер от коронавируса. Об этом заявила председатель правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Хорошие новости. Вчера был первый день, когда в Мадриде не было зарегистрировано скончавшихся от COVID-19, — написала политик в Twitter.

Она назвала пандемию коронавируса «страшным сном». По её мнению, совместными усилиями можно добиться, чтобы он не повторился.

Всего в сообществе Мадрид скончались 8420 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составляет почти 72 тысячи человек. Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в столице Испании 3 марта, когда скончалась 99-летняя женщина.

Всего в Испании от коронавируса умерли 28,3 тысячи человек. Тесты ПЦР выявили почти 250 тысяч заболевших. Минздрав страны проводил исследование на антитела, которое показало, что вирус перенесли 2,3 млн человек, то есть 5% жителей.

NEWS.ru писал, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 10 млн человек. На первом месте находятся США — 2 510 323 случаев заболевания, следом идёт Бразилия — 1 313 667, на третьем месте — Россия, где инфицированы 633 542.