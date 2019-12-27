https://static.news.ru/photo/c7508512-28a0-11ea-8a7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Продолжить традицию выпуска «пирогов волхвов» решили владельцы фабрики Conrado в муниципалитете Ла-Баньеса в Испании. О предстоящей закладке в десерт банковского документа на сумму в €10 тыс. они заранее объявили покупателям, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Праздничные новогодние пироги можно приобрести с 29 декабря до Богоявления, которое отмечается 6 января. По традиции, в этот праздник испанцы покупают выпечку. В этот раз в одном из пирогов кто-то найдёт чек на крупную сумму, передаёт ТАСС.

Приобрести продукцию кондитерской можно не только в Испании. Владельцы пообещали доставить пироги и в другие европейские страны.

Руководство Conrado впервые использовало трюк с деньгами в десертах в рекламных целях в 2009 году. Тогда кондитеры анонсировали покупателям сюрприз на сумму в €500. Каждый год они увеличивали размер денежного приза.

В 2018 году местные газеты писали, что чек нашла семья из восьми человек, живущая в маленьком муниципалитете Моралес-дель-Вино. Они специально заказали пирог через Интернет, так как знали о розыгрыше.

Ранее специалисты интернет-магазина Ozon выяснили, что спрос в на майонез в декабре по сравнению с прошлым месяцем понизился на 60%, писал NEWS.ru.