Хозяин «виллы Навального» снял пародию на сюжет российского ТВ

https://static.news.ru/photo/10204218-6ec4-11eb-a04e-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Tytus De Zoo/youtube.com

Владелец дома в Германии, который в репортаже российского государственного телеканала «Россия 1» назвали виллой политика Алексея Навального, снял пародию на этот сюжет.

Мужчина надел розовый парик и прошёлся по дому. Он, как и российская журналистка Анастасия Попова, обратил внимание на вазу с цветами, унитаз, ёршик и бассейн. В видео он каждый раз «удивляется» элементам быта, пытается почистить зубы ёршиком, ворует банан и ест конфету (вероятно, делая отсылку к высказыванию главреда RT Маргариты Симоньян о том, что Навальному нужно было «съесть рафаэлку», когда ему стало плохо в самолёте). Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Ранее он рассказал, что журналисты телеканала «Россия 1», которые снимали репортаж о «роскошном» доме, в котором жил политик Алексей Навальный в Германии, выдавали себя за бельгийских туристов, рассказал хозяин жилья. По его словам, сотрудники СМИ проводили съёмки на скрытую камеру, а журналистка Анастасия Попова, имеющая европейское гражданство, использовала свою французскую фамилию Боурт.

Накануне ведущая «России 1» Анастасия Попова подготовила сюжет с видеоэкскурсией по дому в Германии, где якобы жил Навальный после выписки из клиники Charité. Внутри «виллы» есть гостиная со столом и телевизором, кофемашина, набор голландского чая и подарочная бутылка местного вина. Большое внимание журналистка уделила туалету с металлическим унитазом и ёршику. Дмитрий Киселёв, ведущий передачи, в которой вышел сюжет, назвал его «блестящим» и заявил, что Навальный жил в «чрезмерной роскоши». Позднее глава штабов Навального Леонид Волков прокомментировал сюжет. Он объяснил, что журналисты ВГТРК в два раза преувеличили стоимость проживания в доме, а оплачивал проживание предприниматель Евгений Чичваркин.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.