Губернатор Тернопольской области заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/8245008c-e480-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заразился новой коронавирусной инфекцией.

Вместе с медиками, полицией, спасателями мы были и остаёмся на передовой борьбы с коронавирусом. Я понимал, что постоянно нахожусь в зоне риска, но как глава области не имел права не помочь, не выслушать, не решить, — написал украинский губернатор в Facebook.

По его словам, сейчас он находится на самоизоляции. Работать будет дистанционно. Врачи прописали медикаментозное лечение.

Кроме того, Труш призвал всех украинцев следить за своим здоровьем.

Коронавирус — это не шутка, не метод политического влияния и не придуманная технология. Поэтому настоятельно прошу всех соблюдать карантинные меры, — подчеркнул глава области.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили у 22,9 млн человек, 805,2 тысячи из них скончались.

ВОЗ и Китай ранее заявили о намерении провести расследование для выяснения причин появления нового возбудителя. Команда экспертов организации уже прибыла в Ухань. Именно в этом городе была зафиксирована первая вспышка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не способна разрабатывать вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Однако власти готовы наладить контакт со странами, которые создают препараты, и наладить на своей территории их производство.

Как передавал NEWS.ru, на Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За минувшие на тот момент сутки в стране вирус выявили у 1847 человек. В настоящее время на Украине заразилась 101 тысяча граждан, 51 078 из них вылечились, 2207 человек скончались.