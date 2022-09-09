«Громкий свист и уши заложило»: очевидец рассказал об обстрелах Донецка Очевидец из Донецка рассказал о попадании снарядов ВСУ в перекресток между рынками, здания повреждены

Фото: dan-news.info

Очевидец обстрела Донецка Анатолий находился на балконе своей квартире, ожидая своих близких, как в какой-то момент произошел сильный взрыв, об этом мужчина рассказал корреспонденту NEWS.ru. Он пояснил, что сначала был свист, после чего недалеко раздался взрыв, мужчину оглушило, он упал на пол и в первые секунды не мог понять, что происходит. Очевидец добавил, что сильно испугался за родственников, которые незадолго до обстрела отправились на улицу.

Тут вдруг громкий свист и уши заложило, и этот свист такой «бабах». <...> Невозможно позвонить матери. Где мама, что случилось? Упал на пол, люди все бегут. Попало прямо сюда, на перекрёсток, в магазин попало, человека убило, — рассказал житель города.

По словам очевидца, в момент произошедшего он растерялся и не понимал что произошло. Анатолий добавил, что украинский снаряд попал на перекресток между Ворошиловским и Киевским рынком, в округе у домов выбиты стекла, было повреждено здание магазина. С его слов, один человек погиб.

9 сентября украинские войска обстреляли Донецк, по меньшей мере два человека погибли. В результате артиллерийского огня снаряды ВСУ также приземлились на территории центрального парка. Очевидцы показали осколки снарядов 155-мм, он же «натовский калибр».