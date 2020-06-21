Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил ВВП

https://static.news.ru/photo/828b87da-b3e5-11ea-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Британский государственный долг вырос до $2,4 триллиона и впервые с 1963 года превысил размер валового внутреннего продукта. Сумма достигла 100,9% ВВП.

По информации «Коммерсанта», в мае правительство Великобритании заняло рекордные $68,3 миллиарда — в десять раз больше, чем в мае 2019 года. Сумма апрельских заимствований превысила $60 миллиардов.

Коронавирус оказал серьёзное влияние на наши государственные финансы. Лучший способ для восстановления — при соблюдении мер безопасности открыть нашу экономику, чтобы люди могли вернуться к работе, — цитирует издание главы британского Минфина Риши Сунака.

По данным Национального бюро статистики, только за последний год госдолг Великобритании увеличился на $214 миллиардов — почти на 9%.

Как писал NEWS.ru, 16 июня британское правительство одобрило применение первого в мире препарата, специального созданного для лечения больных с коронавирусом, — «Дексаметазона».