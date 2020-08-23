Главврач омской больницы написал письмо лечащим Навального медикам

https://static.news.ru/photo/90c246b6-e551-11ea-a746-fa163e074e61_660.jpg Александр Мураховский Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский предложил помощь коллегам из немецкого госпиталя Charite, где находится блогер Алексей Навальный.

По его словам, омские медики готовы предоставить результаты всех обследований. Мураховский напомнил, что в организме Навального обнаружили кофеин и алкоголь, но не было найдено судорожных или синтетических ядов, стрихнина, оксибутиратов и барбитуратов. На смывах одежды и рук был обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, это вещество не обладает токсичным действием.

Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента, — написал врач в письме, опубликованном на портале NGS.

Мураховский отметил, что Навальный поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Омские медики стабилизировали его состояние, добились умеренно положительной динамики, которая позволила осуществить транспортировку пациента в Германию.

NEWS.ru писал, что посредником в перевозке Навального в Германию стал президент Финляндии Саули Ниинистё. Он связался с российским лидером Владимиром Путиным, который, по словам Ниинистё, не увидел никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки оппозиционера.