Главу Минобороны Украины могут сменить «Цензор»: министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост

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Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров может уйти в отставку менее чем через год после назначения, сообщает местное издание «Цензор» со ссылкой на свои источники. По их данным, это связано с тем, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак планирует избавляться от всех, кто может оказывать влияние на главу государства без согласования с ним.

При этом отмечается, что Умерова могут назначить министром по инфраструктуре. Издание уточняет, что новым главой Минобороны может стать медийный военный.

Верховная рада Украины в сентябре 2023 года одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны. За назначение Умерова проголосовали 338 парламентариев. До него этот пост занимал Алексей Резников. Об увольнении Резникова Зеленский объявил 3 сентября. По его словам, ведомство нуждалось «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

26 апреля Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца. Теперь он возглавит администрацию Государственной специальной службы транспорта. Его предшественник на этом посту Богдан Бондарь ушел в отставку.