В Сербии не утихают беспорядки и столкновения с полицией. По одной из версий, их спровоцировало решение правительства снова ввести карантинные ограничения и комендантский час по выходным. Но президент страны Александр Вучич обвиняет во всём иностранные спецслужбы и политические силы, проигравшие на недавних выборах. По мнению экспертов, ключевую роль в возникновении протестов сыграло то, что власти, судя по всему, изначально планировали отменить карантин только на время выборов.

Беспорядки и столкновения с полицией в сербских городах начались 7 июля и продолжились в ночь на 8 июля. В Белграде протестующие окружили здание парламента и попытались прорвать полицейский кордон. В результате столкновений пострадали 19 правоохранителей и 17 протестующих. Акции протеста разразились после заявления правительства о том, что в страну вернутся карантинные ограничения, а в выходные будет введён комендантский час. Но президент Александр Вучич обвинил в протестах иностранные спецслужбы и отверг идею о том, что происходящее связано с карантином.

Эти люди (протестующие. — NEWS.ru) говорили не о коронавирусе — они говорили о каком-то предательстве, мигрантах, сетях 5G и плоской земле, — заявил Вучич. — И они были там не в первый раз, только агрессии было больше.

Александр Вучич Xinhua/Global Look Press

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович добавил, что протесты были заранее подготовлены силами, проигравшими на парламентских выборах 21 июня. На них правящая Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет Вучич, набрала большинство голосов.

Митинг был хорошо организован, и это был провал некоторых наших служб безопасности: они слишком поздно заметили участие иностранных спецслужб в организации протестов, — добавил Вучич.

В сербских СМИ даже появилась информация о том, что в беспорядках участвовали наёмники из частной военной компании BlackWater (старое название ЧВК Academi), однако подлинность таких сообщений вызывает сомнение.

Оппозиция уверена, что причины общественного недовольства гораздо проще: общество устало от карантина. Ограничительные меры были полностью отменены незадолго до парламентских выборов и вернулись в Сербию практически сразу после их окончания. Из-за этого создалось впечатление, что власти пошли на популярные меры только ради победы в голосовании и специально для этого «подправили» статистику заболеваемости коронавирусом.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель в разговоре с NEWS.ru пояснил, что в возникновении протестов могли сыграть свою роль как проигравшие на выборах, так и недовольство карантином.

Люди действительно недовольны карантином, тем более что фактически он был снят ради проведения выборов. Тем самым власти как бы давали понять, что всё уже в порядке, хотя на самом деле это вызывало сомнения. Выборы прошли — и снова объявляют карантин. Такие, мягко говоря, непоследовательные шаги вызывают раздражение у людей. Но организовано это всё было оппозицией, и за самые агрессивные действия отвечали те, кто проиграл на выборах, или те, кто в них не участвовал. Что касается иностранных спецслужб, проверить такие утверждения сложно. Думаю, вряд ли они замешаны в протестах. И Евросоюз, и Соединённые Штаты сейчас крайне заинтересованы в Вучиче, чтобы добиться от него подписания соглашения по Косово, и, похоже, он готов на это пойти. Павел Кандель ведущий научный сотрудник Института Европы РАН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

Александр Вучич называл попытку сорвать подписание договорённостей по Косово одной из причин возникновения протестов. На 12 июля намечены его переговоры с косовским премьер-министром Авдуллой Хоти при посредничестве ЕС. В демонстрациях действительно участвовали радикальные националисты, намеренные не допустить «сдачи» Косова. Как заметил Павел Кандель, Вучич понимает, что признание независимости Косова может стоить ему власти, и будет принимать во внимание волну протестов в Сербии на грядущих переговорах.

Но, по прогнозам эксперта, скоро протесты должны сойти на нет. Простые граждане, которые составляли основу демонстраций, оказались скорее напуганы сценами насилия, произошедшими с подачи радикалов.