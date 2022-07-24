Глава Николаевской области заподозрил всех жителей в работе на Россию Глава Николаевской области Ким заподозрил всех жителей региона в сговоре с Россией

Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что подозревает каждого жителя в ведении диверсионной деятельности со стороны России. В интервью изданию The Telegraph он уточнил, что всего в Николаеве таких людей несколько, однако с Россией может быть связан кто угодно. Глава региона отметил, что по подозрению в организации диверсий уже арестовано более 10 человек.

Я подозреваю всех. Но у нас в городе их всего несколько. Даже один из них может дать много очков россиянам, поэтому мы ищем плохих игроков, — утверждает он.

В связи с этим Виталий Ким планирует в ближайшее время закрыть город на несколько дней. Целью этого мероприятия является проведение расследования в отношение тех лиц, которые являются главными подозреваемыми в сговоре с Россией. Также он сообщил о намерениях обучить вооруженные силы и полицию региона поиску диверсантов и иных людей, связанных с правительством РФ.

Ранее представитель правоохранительных органов РФ сообщил, что российские силовики выявили одну из самых крупных группировок диверсантов в Херсонской области, которая функционировала под эгидой сотрудников СБУ из Одессы. По данным собеседника агентства, успешные действия силовиков привели к задержанию диверсанта, который планировал подорвать железнодорожные пути.