Глава Молдавии ждёт объяснений от Киева из-за похищения судьи в Кишинёве

https://static.news.ru/photo/bca304ee-9c96-11eb-8f30-96000091f725_660.jpg Майя Санду Фото: maia.sandu/instagam.com

Президент Молдавии Майя Санду пыталась связаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить инцидент, связанный с похищением в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса. Об этом Санду рассказала в интервью порталу Cotidianul, комментируя сообщения о возможной причастности к похищению спецслужб Украины.

У нас есть вопросы к украинской стороне, на которые мы пока не получили ответов. <...> Мои советники пытались связаться с командой президента [Зеленского], у нас была инициатива провести диалог на уровне лидеров государств. Но президент Зеленский был в командировке, — заявила глава государства.

Она добавила, что безответными также остаются запросы правоохранительных органов Молдавии к украинским коллегам в рамках этого дела.

Ранее военного атташе посольства Украины в Кишинёве Сергея Сметанюка заподозрили в причастности к похищению судьи, так как соответствующая информация якобы содержалась в докладной записке, которую посол в Молдавии Марко Шевченко направил в украинский МИД.

Парламент Молдавии сформировал специальную комиссию для расследования инцидента. Ранее молдавские и украинские СМИ сообщили, что пропавший судья может дать показания против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал NEWS.ru, по мнению бывшего президента Молдавии Игоря Додона, нынешний глава государства Майя Санду покинет свой пост раньше срока. По его мнению, победившая на недавних выборах соперница либо не справится и самостоятельно сложит полномочия, либо уйдёт в результате объявленного ей импичмента.