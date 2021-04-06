Додон пообещал выпроводить Санду с поста президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/afe7cda2-9700-11eb-98d9-96000091f725_660.jpg Майя Санду Фото: maia.sandu/instagam.com

Президент Молдавии Майя Санду покинет свой пост раньше срока. Такое мнение высказал бывший глава республики Игорь Додон.

По его мнению, победившая на недавних выборах соперница либо не справится и самостоятельно сложит полномочия, либо уйдёт в результате объявленного ей импичмента.

Я думаю, что президент Санду не дойдёт до конца своего мандата. В какой-то момент она сама напишет заявление об отставке, либо правые партии запустят процедуру импичмента, а мы их поддержим, — цитирует РИА Новости прогноз Додона, озвученный в ходе «Прямой линии» на странице президента в соцсети «Одноклассники».

Санду стала президентом Молдавии в ноябре 2020 года, набрав 57,7% голосов в результате выборов, она официально вступила в должность 24 декабря. Додон, сумевший заручиться поддержкой 42,2% избирателей неоднократно выступал с её критикой.

Так, например, он заявлял, что первые 100 дней правления нового лидера республики обернулись хаосом и катастрофой. По его словам, президент спровоцировала конфликт с парламентом, обострила экономический кризис, а также не собирается вступать в диалог с политиками.

Как писал NEWS.ru, согласно опросу, который провели в республике в феврале, Санду оказалась самым популярным политиком страны, главу государства поддержали 40,4% граждан. Додон стал вторым в рейтинге популярности, у него 29,9%.