https://static.news.ru/photo/d86508be-e98a-11e9-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Вадим Пристайко/Twitter

Ситуация в Донбассе может развиваться только по трём сценариям, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, в первом случае будут реализованы Минские соглашения, которые являются «несправедливым процессом».

Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть, — заявил он.

Пристайко отметил, что третий заключается в том, чтобы больше никогда не возвращаться в эту часть региона.

Украинский министр рассказал, что президент страны Владимир Зеленский и его команда хотят продолжить то, что начали его предшественники в Минске, однако их планы могут провалиться. В таком случае, считает глава МИДа, придётся обращаться к мировому сообществу и говорить, что «нужна миссия по поддержке мира на всей оккупированной территории», передаёт ICTV .

Как писал News.ru, ранее Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате». По его словам, Москва якобы ищет основания для отказа даже после того, как в Киеве выполнили условия о прекращении огня в Донбассе и согласовали «формулу Штайнмайера».