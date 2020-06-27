Глава МИД ФРГ заявил о необходимости улучшения отношений с США

https://static.news.ru/photo/00441e20-b941-11ea-9cb0-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Felix Zahn/photothek.net /Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости улучшения отношений между Берлином и Вашингтом. По его словам, на сегодняшний день они не соответствуют запросам двух стран.

Трансатлантические отношения чрезвычайно важны, они остаются важными, и мы также работаем над тем, чтобы у них было будущее. Однако в том виде, в каком они сейчас, они больше не отвечают требованиям, которые к ним предъявляют обе стороны, — цитирует Мааса РИА Новости.

Он также подчеркнул, что не следует ожидать улучшения отношений между двумя странами в случае ухода со своего поста президента США Дональда Трампа.

Тот, кто считает, что с президентом от Демократической партии в трансатлантическом партнерстве все снова будет как раньше, недооценивает структурные изменения, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года Маас назвал отношения с Соединёнными Штатами Америки сложными. Так он отреагировал на решение Трампа вывести из Европы часть военного контингента.