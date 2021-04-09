Глава Евросовета перестал нормально спать после инцидента со стульями

https://static.news.ru/photo/6b1c86ee-99ef-11eb-9623-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/mevlutcavusoglu

Глава Евросовета Шарль Мишель признался, что визит в Турцию на переговоры с лидером республики Реджепом Эрдоганом лишил его нормального сна. Во время поездки произошёл небольшой инцидент — руководителю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на протокольной фотосессии. Ей пришлось довольствоваться диваном, хотя она и Мишель равны по статусу.

Мишель отметил, что «глубоко сожалеет» о случившемся и вернулся бы в прошлое, чтобы всё исправить.

Я не скрываю, что с тех пор я плохо сплю по ночам, потому что эти сцены снова и снова проигрываются в моей голове. Я боялся, что если отреагирую каким-либо образом, то спровоцирую намного более серьёзный инцидент, — цитирует его портал Handelsblatt.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу счёл несправедливыми претензии к республике после инцидента со стульями на переговорах лидера государства Реджепа Эрдогана с фон дер Ляйен и Мишелем. По словам дипломата, протокол мероприятия согласовали с Брюсселем. Позже чиновница поручила своей команде принять меры, дабы предотвратить во время следующих международных визитов ситуации, подобные той, что произошла в Анкаре.

Как ранее писал NEWS.ru, Европа до сих пор не может определиться, необходимо ли регистрировать в странах ЕС российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Руководитель Евросовета Шарль Мишель признал, что между правительствами стран Старого Света существуют разногласия по этому вопросу.