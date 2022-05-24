Глава Еврокомиссии высказалась против скорого запрета на российскую нефть Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против скорого запрета на российскую нефть

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз не может ввести немедленный и полный запрет на поставки энергоносителей из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью MSNBC. По её мнению, вопрос санкций нужно решать стратегически, чтобы не навредить «своим».

Фон дер Ляйен отметила, что в вопросе санкций необходимо сохранять стратегическое мышление и найти правильный баланс, который позволит не навредить слишком сильно европейской экономике, так как она, по мнению еврочиновника, «самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии, путинской агрессии».

Глава ЕК полагает, что в случае немедленного введения эмбарго на нефть со стороны Брюсселя, Путин, вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Европе, на мировой рынок, цены на неё возрастут и в результате РФ получит ещё большую сумму и пополнит, таким образом, свою военную казну.

Фон дер Ляйен пообещала, что со временем страны Европы непременно полностью откажутся от российских энергоносителей. При этом она не обозначила конкретные сроки отказа.

Ранее бывший глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил о том, что ЕС не сможет найти новых поставщиков нефти, которые смогли бы заменить Россию.