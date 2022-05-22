Бывший глава «Лукойла» заявил о невозможности отказа от нефти из России Бывший глава «Лукойла» Алекперов: ЕС не сможет найти новых поставщиков взамен российским

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЕС не сможет найти новых поставщиков нефти, которые смогли бы заменить Россию, заявил бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов, пишет Financial Times. По его словам, даже в среднесрочной перспективе ЕС не сможет найти замену крупному экспортеру энергоресурсов, а создание новой инфраструктуры займет не один год.

Это очень тяжелый энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка, — сказал он.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что министры финансов и главы ЦБ «Большой семёрки» не смогли прийти к единому мнению насчёт ограничений импорта российской нефти.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что эмбарго не нефть из России приведёт к перераспределению на мировом рынке — Россия просто направит свою нефть в те страны, с рынков которых сырьё уйдёт в Европу. Он добавил, что эмбарго ЕС на российскую нефть не пошатнёт баланс на рынке энергоресурсов.