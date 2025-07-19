Гигантский столб дыма в районе Запорожской АЭС попал на видео

Над Энергодаром в районе Запорожской АЭС поднимается гигантский столб дыма, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным РИА Новости, возгорание произошло недалеко от города.

Как заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в окрестностях Энергодара загорелся лес. Угрозы для станции нет, добавила она.

Лес загорелся в окрестностях Энергодара, ближе к Каменке-Днепровской. Угрозы для Запорожской АЭС нет, — рассказала Яшина.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что Вооруженные силы Украины осуществили артиллерийский обстрел города, в результате чего пострадала женщина. По его данным, под обстрел попали жилые здания и детский сад. В нескольких многоэтажках были разрушены оконные конструкции.

До этого Международное агентство по атомной энергии заявило о серьезной обеспокоенности в связи с участившимися случаями использования беспилотников. Поводом для заявления стала информация о нападении дрона на административное сооружение в Энергодаре. Населенный пункт, прилегающий к ЗАЭС, служит местом проживания для большинства сотрудников станции.