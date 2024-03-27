Гибель военных вынудила Минобороны Польши остановить все учения в стране После гибели пятого военного за месяц в Польше остановили все учения

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Минобороны Польши приостановило все военные учения в стране после того, как 26 марта в Татрах во время занятий по горной подготовке погиб военнослужащий войск спецназначения, говорится в опубликованном на сайте министерства коммюнике. Это уже пятый погибший в стране военный за текущий месяц.

Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники, — говорится в сообщении.

Приказ не распространяется на действия инструкторов, «которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающих украинских солдат».

Инцидент в Татрах стал пятым случаем гибели военных на учениях в этом месяце. На полигоне учебного центра бронетанковых войск 5 марта после наезда БМП погибли два солдата. На полигоне в Шленском воеводстве 25 марта в результате подрыва тротилового заряда без соответствующей санкции погибли двое саперов.

Ранее пресс-служба Оперативного командования ВС Польши сообщила, что скончался начальник штаба Операционного командования ЕС «Алтея» в Монсе бригадный генерал Адам Марчак. Его смерть назвали внезапной, однако не стали уточнять причину. В ведомстве лишь добавили, что смерть высокопоставленного офицера наступила «по естественным причинам, в свободное от службы время».