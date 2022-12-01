Герой России оценил вероятность появления истребителей F-16 на Украине Полковник Клупов: истребители F-16 не появятся на Украине из-за отсутствия нужной инфраструктуры

Фото: US Air Force

F-16

Американские истребители F-16 не будут использоваться в ходе украинского конфликта, так как для их обеспечения нужна специальная инфраструктура, которая отсутствует на Украине, рассказал ИА SM.News Герой России полковник Рустем Клупов. По его словам, создание отдельной системы обеспечения для F-16 потребует от Киева серьезных вложений.

Для обеспечения F-16, которые, допустим, будут базироваться на территории Украины, потребуются и аэродромные сети, связь, техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы. Нужно будет строить целую систему обеспечения образца НАТО, — подчеркнул Клупов.

Полковник подчеркнул: создание системы обеспечения для F-16 будет слишком долгим и сложным процессом, к тому же это потребовало бы больших финансовых вложений. Кроме того, Вооруженные силы России будут атаковать инфраструктуру Украины, чтобы не допустить появления американских истребителей в регионе, добавил он.

Клупов ранее рассказал, что американские противорадиолокационные ракеты HARM, используемые украинской армией, показывают крайне низкую эффективность в ходе СВО. Это связано с тем, что 80% этих ракет сбивают российские средства ПВО, рассказал эксперт. По его словам, вооружение почти не наносит вреда личному составу Вооруженных сил РФ и причиняет ущерб только радиолокационным станциям, но крайне редко.