Германия сожалеет о введении США санкций против «Северного потока — 2»

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Вашингтон действительно прислал Берлину уведомление о том, что собирается ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца. Власти Германии выражают своё сожаление по этому поводу, сообщил представитель Минэкономики страны.

Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнёрами по вопросам, связанным с потенциальными санкциями, — цитирует его DPA.

Министерство подчеркнуло, что американские власти добиваются пересмотра позиции ФРГ по газопроводу. При этом Германия обвинила США в том, что они вмешиваются во внешнюю и энергетическую политику страны, применяя санкции в рамках CAATSA («Противодействие противникам Америки посредством санкций»).

За прошлый месяц российский трубоукладчик «Фортуна» проложил 2,6 километра трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

«Газпром» вообще решил сам достраивать нитки трубопровода после известий о том, что Вашингтон будет вводить санкции против любых компаний, которые возьмутся помогать российской корпорации. В итоге швейцарский подрядчик отказался продолжать работу.

В данный момент 94% трубопровода уже уложено (около 2300 километров). С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоны Дании.

Ранее NEWS.RU писал, что газопровод «Северный поток — 2» остаётся одним из приоритетных инвестиционных проектов «Газпрома» в 2021 году, поэтому холдинг продолжит вкладывать средства в строительство газопровода, в мощности по производству и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ).