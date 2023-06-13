Германия не сможет заменить Киеву уничтоженные танки Минобороны ФРГ: Берлин не сможет заменить Киеву уничтоженные недавно Leopard

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Немецкий основной танк Leopard 2

Германия не сможет заменить Киеву каждый из уничтоженных недавно танков Leopard, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt. Он сообщил, что вместо этого ФРГ планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5.

Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. С июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни, — сказал министр.

13 июня стало известно, что Вашингтон планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн. В США отметили, что новый пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые смогут заменить поврежденную и уничтоженную технику в ходе продолжающегося контрнаступления Украины.

В Пентагоне подчеркнули, что в пакет помощи войдут также боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для высокомобильных ракетных систем HIMARS. Как ожидается, о новом пакете военной помощи Украине будет объявлено во вторник, 13 июня.

Ранее сообщалось, что украинская армия впервые применила в бою танки Leopard. Об этом заявил командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкое, где насчитывается до 30 единиц украинской бронетехники. Ходаковский предположил, что ВСУ нащупывают слабые места российской обороны и пытаются наращивать усилия.